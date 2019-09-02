شكرا لقرائتكم تشيتشاريتو يعزز هجوم إشبيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، أن نجم الهجوم المكسيكي الدولي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" بصدد الانضمام إلى صفوف الفريق قادما من وست هام.

وأوضح النادي الإسباني بموقعه على الإنترنت أنه توصل إلى اتفاق مع وست هام حول انتقال اللاعب، وذلك لمدة ثلاثة مواسم.

ويعد تشيتشاريتو (31 عاما) الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي وقد سجل للفريق 51 هدفا خلال 108 مباريات.

واستدعي تشيتشاريتو ضمن قائمة المنتخب المكسيكي للمباراتين الوديتين المقبلتين أمام أميركا والأرجنتين في السابع والعاشر من سبتمبر الجاري، على الترتيب.