أحمد أبوعقيل
ووجه السوبسري رينيه فايلر رسالة إلى جمهور الأهلى قائلا، "أطلب من الجمهور أن يكون فى ظهري ويساندي مثلما يساند الأهلى"، ووعد الجماهير بعودة الكرة الهجومية والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، خاصة أنها أكبر أمنياته للجماهير ومجلس الإدارة، لذا سيحاول حصد البطولة الغالية، خاصة أن الفريق لم يحصل عليها منذ فترة..
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ فى منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.
وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلى موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائى للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسرى.
كشف السويسرى فايلر عن طريقة لعبه مع الأهلى الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيحاول لعب كرة هجومية وإحراز الكثير من الأهداف، خاصة أن الهجوم هو طريقة لعبه، متمنيا أن يكون الأداء ممتعاً وهجومياً، وهو ما حققته مع جميع الفرق التى عمل معها.
مدرب الاهلى الجديد مدرب الاهلى الجديدماذا يعرف فايلر عن الأهلى؟
أكد السويسرى فايلر أنه جمع الكثير من المعلومات عن النادى الأهلى وتابع مباريات الفريق، حتى تساعده فى التعامل مع الفريق الفترة المقبلة، سواء على مستوى الفريق بلاعبيه، أو بالنسبة لبطولات الأحمر ومساندة جماهيره.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول رسالة من "فايلر" لجماهير الأهلي: أريد دعمكم وأعدكم بالمزيد من البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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