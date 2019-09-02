كيلليني يجرى غداً جراحة الرباط الصليبي في النمسا

سيجرى الدولي الإيطالي جورجيو كيلليني، مدافع فريق يوفنتوس، عملية الرباط الصليبي بالركبة غدًا الثلاثاء، ومن المرحج أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر علي الأقل، حيث نشرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن جورجيو كيليني سيخضع لعملية جراحية في الركبة غدًا، ومن المؤكد أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر علي الأقل، مضيفة أن إدارة السيدة العجوز تسارع للتوقيع مع مدافع ليكون بديل لكليني في أخر أيام الميركاتو الصيفي اليوم.

الجدير بالذكر ان جورجيو كيللينى قد خاض في لقاء يوفنتوس ضد بارما بالجولة الأولي من الدوري الإيطالي 24 أغسطس المنقضي، وقد سجل هدف الفوز للبيانكونيري، وخلال المران الجماعي للفريق تحضيراً للجولة الثانية تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمني.