بارما يضم رسمياً دارميان مدافع مانشستر يونايتد لمدة 4 سنوات

صرح نادي بارما الإيطالي بأنه تم التعاقد مع ماتيو دارميان بشكل نهائي، الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وقد نشر بارما الإيطالي بيانٍاً رسمياً عبر حسابه الرسمي يعلن خلاله الحصول علي ماتيو دارميان من صفوف مانشستر يونايتد بشكل رسمي، وبعقد يبلغ مدته 4 سنوات، ولم يصرح النادي الإيطالي عن تفاصيل صفقة ماتيو دارميان المالية.

وكان دارميان قد بدأ مشواره الكروي في مدرسة آي سي ميلان، ولم يشارك كثيرا في الفريق الأول، قبل اللعب لعدة أندية منها بادوفا وباليرمو وتورينو، ومضي مانشستر يونايتد مع دارميان عام 2015 مقابل 18 مليون يورو، لكنه لم ينجح في إثبات ذاته داخل قلعة “أولد ترافورد”، ومن المرجح أن تكلف صفقة ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد خزائن بارما مبلغ مليون ونصف المليون يورو.