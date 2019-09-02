الصفقة تقترب.. نافاس يظهر بقميص باريس سان جيرمان

ظهر كيلور نافاس، حارس نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب كوستاريكا، مع قميص باريس سان جيرمان الفرنسي، وسافر كيلور نافاس إلي العاصمة الفرنسية “باريس” اليوم لإنهاء إجراءات انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان.

وقد نشرت تقارير صحفية إسبانية، في وقت سابق، أن نافاس سيغادر إلي باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية، سيحصل فيها النادي الملكي علي مجهودات الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، بالإضافة إلي 15 مليون يورو.

ومن المرجح أن يصرح باريس سان جيرمان خلال الساعات القليلة القادمة عن تعاقده بصفة رسمية مع كيلور نافاس، وقد شارك الحارس الكوستاريكي آخر رحلة له كلاعب في النادي الملكي إلي مدينة “فياريال”، حيث انتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل 2-2) وجلس خلالها نافاس على مقاعد التبديل.