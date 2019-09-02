فشل مفاوضات يوفنتوس لضم بواتينج مدافع بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية، بأنه تم فشل اتصالات يوفنتوس الإيطالي مع بايرن ميونخ لجلب جيروم بواتينج مدافع البافاري، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الجاري، جاء ذلك وفق لما نقلته شبكة “سكاى ألمانيا”، فإن يوفنتوس فشل في المفاوضات مع مسئولي بايرن ميونخ لضم جيروم بواتينج خلال الصيف الحالي.

من جهته، ذكر كريستيان نيرلينجر وكيل مدافع بايرن ميونخ، “تكلمت مع إدارة اليوفي، واستمرت المفاوضات في المساء، ولكن في النهاية لم يتم الوصول لإتفاق”.

وكان يوفنتوس يريد ضم جيروم بواتينج لتعويض إصابة قائد السيدة العجوز، جورجيو كيلليني بالرباط الصليبي مؤخرًا، وتابعت الشبكة، إنه في حال استمرار جيروم بواتينج داخل بايرن ميونخ، سيتعين عليه بذل المزيد من المجهود للحصول علي فرصة حقيقية للمشاركة خلال الفترة القادمة.