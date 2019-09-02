نابولي يعلن تعاقده مع فيرناندو يورينتي رسمياً

صرح نادي نابولي الإيطالي اليوم الاثنين، عن انه تم التعاقد رسمياً مع النجم الإسباني فيرناندو يورينتي في صفقة يبع حر، ونفذ عقد المهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي مع توتنهام الإنجليزي بنهاية الموسم المنصرم، قبل أن يمضي على عقود رحيله لصفوف نابولي الإيطالي.

وشارك فيرناندو يورينتي 35 مباراة في عامه الأخير مع توتنهام الإنجليزي، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخري، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يشارك فيها المهاجم الإسباني صاحب الـ 34 عاماً تجربة الاحتراف في الدوري الإيطالي ، بعدما سبق وارتدى قميص يوفنتوس في 92 مباراة، وأحرز خلالها 27 هدفاً، وصنع 10 أهداف أخري.

وحصل فيرناندو يورينتي على العديد من الألقاب في مشواره، أبرزها كأس العالم مرة واحدة، وكأس إيطاليا مرة واحدة، وكأس الأمم الأوروبية مرة واحدة، وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة، والدوري الإيطالي ثلاث مرات.