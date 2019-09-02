أمامه 3 تحديات.. هل سيغيب صلاح عن منصات التتويج "الفردية" في 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

غاب اسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في العالم.

وأعلن "فيفا" عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزتي أفضل لاعب في العالم وبوشكاش -التي تُمنح لأفضل هدف خلال العام-، والتي شهدت خروج "مو" بعدما تواجد في القائمتين العام الماضي.

خلال الموسم الماضي حصد "مو" أكثر من جائزة فردية أبرزها أفضل لاعب في إفريقيا من BBC، أفضل لاعب في إفريقيا من كاف، جائزة بوشكاش كأفضل هدف في العالم، لاعب العام في بريميرليج من كأس الرابطة، لاعب العام في بريميرليج من رابطة الكتاب الإنجليزية، لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، لاعب الموسم في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد مشجعي كرة القدم "FSF"، والحذاء الذهبي، إلى جانب ترشحه لقائمتي أفضل لاعب في العالم The Best وبالون دور.

صلاح حصد جائزة بوشكاش العام الماضي عن هدفه في مرمى إيفرتون الذي سجله في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي على ملعب الريدز "آنفليد"، متفوقًا على كل من، جاريث بيل، دينيس تشيرشيف ، تشيرستو دولوبولس ، كريستيانو رونالدو ، اراسكسيتا ، ماكجرى ، ليونيل ميسى ، بافارد ، كواريزما.

كما اقتحم "مو" القائمة النهائية للاعب الأفضل في العالم رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش الذي فاز بها الأخير في النهاية.

في الموسم الحالي اكتفى صلاح بالحصول على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي بالتقاسم مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير- ايمريك اوباميانج لاعب ارسنال بعدما سجل كل منهما (22 هدفًا).

واقتنص الهولندي فرجيل فان دايك لقبي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في أوروبا بعد مساهمته مع فريقه في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ليتفوق على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس المرشحان للجائزة.

كما اقتحم الهولندي القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم "The Best" ليتنافس مجددًا مع الثنائي ميسي- رونالدو.. ولكن هل سيخرج صلاح من الموسم خالي الوفاض؟

هناك 3 جوائز أخرى ربما تشهد تواجد اسمه الفرعون المصري في القائمة وهم: جائزة أفضل لاعب في العالم "بالون دور"، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا "bbc" وجائزة الأفضل في أفريقيا تبعًا لاختيارات الاتحاد الأفريقي (كاف).

ساهم صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، كما نجح في قيادة فريقه للمنافسة على لقب بريميرليج واحتلال وصافة الجدول بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

شارك "مو" بقميص ليفربول في الموسم الماضي خلال 52 مباراة في مختلف البطولات سجل 27 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

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أما على مستوى المنتخب الوطني، قاد "مو" ورفاقه الفراعنة للوصول إلى منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية ثم الخروج أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

بالون دور

تُمنح جائزة "بالون دور" وفقًا لثلاثة معايير وهي الأداء الفردي والجماعي للاعب خلال العام، وتصنيفه من خلال الموهبة واللعب النظيف، والسيرة الذاتية للاعب.

ويتم التصويت عن طريقة مجموعة من الصحفيين من جميع أنحاء العالم، إذ يحق لكل منهم اختيار خمس لاعبين، وكل لاعب منهم يحصل على نقاط كالتالي: ست نقاط، أربع نقاط، ثلاث نقاط، نقطين ، نقطة واحدة.

وحل صلاح في المركز السادس لقائمة أفضل اللاعبين، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

أفضل لاعب في أفريقيا BBC

تُجري هيئة الإذاعة البريطانية bbc استفتاءً حول أفضل لاعب في أفريقيا، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في نوفمبر ومن ثم يتم فتح باب التصويت للجماهير حتى أوائل ديسمبر قبل الإعلان عن الفائز في الشهر ذاته.

صلاح تُوج بالجائزة عامي 2017 و 2018 بعد المستويات المبهرة التي قدمها بقميص ليفربول، ويعد أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة في العام الحالي رفقة زميله السنغالي سايدو ماني.

أفضل لاعب في أفريقيا (كاف)

تواجد "مو" ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2018 قبل تتويجه بالجائزة للمرة الثانية على التوالي.

ويتم تحديد الفائزين بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن طريق اللجنة الفنية ولجنة التطوير بالكاف، فضلا عن خبراء الإعلام، وأساطير الكرة الإفريقية، ومدربي الفرق التي تأهلت لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بالإضافة لمدربي وقائدي المنتخبات الوطنية الأعضاء في الكاف وعددهم 54 منتخبا.