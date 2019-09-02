"حلم مونديال الأندية".. كواليس تعاقد المقاصة مع ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وسام مصطفى:

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن من ضمن أحلام النادي مع أحمد حسام ميدو مدرب الفريق، المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتعاقد المقاصة خلال هذا الصيف مع ميدو لقيادة الفريق الفيومي ، وكانت أولى مباريات المدرب الشاب مع ناديه الجديد أمام الزمالك بكأس مصر والتي فاز بها الأبيض بهدف دون رد.

وقال بكري سليم في تصريحات لقناة تيم سبورت:" ميدو نجم عالمى ولاعب محترف وفاز بكأس مصر كأصغر مدرب فقررنا الاستعانة بشاب طموح وله استراتيجية."

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وأضاف:" محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة أثناء التعاقد مع ميدو طالبه بأن يرى ناديه في المستقبل يشارك بكأس العالم للأندية فهو حلم يتمنى أن يتحقق."

واختتم بكري سليم:" ميدو يريد فرصة ومناخ طيب ليحقق أهدافه ولذلك قمنا بالتعاقد معه لقيادة المقاصة بالموسم القادم."

وتلقى المقاصة أول خسارة مع ميدو أمام الزمالك في الدور ربع النهائي لكأس مصر، بهدف نظيف.