كلوب يعلن انتهاء أزمة صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين ثنائي خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني - انتهت بنسبة 100%.

وظهر ماني غاضبًا أثناء خروجه للتبديل ضد بيرنلي في البريميرليج، بسبب عدم تمرير صلاح له في إحدى الكرات، وهو ما أثار الجدل في وسائل الإعلام وبين الجماهير.

وقال كلوب، في تصريحات لصحيفة "مترو" البريطانية: "يمكنني وصف 5 أو 6 حالات طالب فيها اللاعبون صلاح بالتمرير، لكنه سدد وسجل، إذن هي حرية للاعب، ويجب على كل عضو بالفريق اتخاذ القرار، بالتسديد أو التمرير".

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وأضاف: "يمكننا ارتكاب مثل هذه الأخطاء، وأن تخسر الكرة أو لا تستطيع رؤية زميلك في الفريق بشكل جيد، وهذا لا يعني أنك تتجاهله الأمر ليس تحديًا كبيرًا، لكن بالطبع مع المهاجم يمكن أن تحدث هذه المواقف، وما يفعله يعتمد على الموقف".

وواصل: "سنترك الأمر بنسبة 100%، لأننا فزنا بثلاثية نظيفة، والجميع يذهب في اتجاهات مختلفة، وخلال أسبوع واحد لا أعتقد أنني سأتحدث عن ذلك الأمر مرة أخرى".

ولم يتحدث صلاح أو ماني عن هذه الواقعة، لكن القائد جوردان هندرسون أكد أن الموقف تم تخطيه من الثنائي، وأن كليهما كان في حالة معنوية جيدة في غرفة خلع الملابس بعد المباراة.