عبدالحفيظ يوجه رسالة لـ"فايلر" قبل بدء مهمته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني بالأهلي على توجيه رسالة دعم إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي بمقره النادي في الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد قال عبد الحفيظ: "أوجه الشكر إلى الجهاز الفني السابق للأهلي وأرحب بالجهاز الجديد بقيادة فايلر".
واضاف: "في الأهلي لا أحد يبدأ من الصفر، من يأتي يكمل مسيرة من سبقوه، هتنجح بينا وهننجح بيك".
وأكمل مدير الكرة بالأهلي: "نمتلك إدارة مستقرة، جماهير كبيرة، كل فرد لديه عمل سينفذه على أكمل وجه، لدينا بطولات ومنافسات نسعى لتحقيقها دوري، كأس، سوبر، ودوري أبطال أفريقيا".
وأتم عبد الحفيظ قائلًا: "ليس لدينا وقت لنضيعه".
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