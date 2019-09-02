محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قدّم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جهازه المساعد الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة.
وعرّف فايلر مساعديه خلال المؤتمر الصحفي، وهم ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينجلي مخطط الأحمال واللياقة البدنية ومحلل الأداء، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، بالإضافة لسامي قمصان المدرب المساعد.
وأوضح فايلر أن أول مباراة يقودها مع النادي الأهلي ستكون يوم ميلاده، معتبرًا ذلك فأل حسن.
وأثنى المدرب السويسري على اللاعبين المصريين: "عملت مع محمود تريزيجية سابقا في أندرلخت، كان لاعب صغير السن وقتها وأول ظهور له أوروبيا، وأعلم أن اللاعبين المصريين موهوبين".
وأضاف: "ليس لدي مثل أعلى ولكني أحب الكثير من المدربين، وتعلمت كثيرًا من المدربين الذين عملت معهم".
ويلتقي الأهلي أمام كانو سبورت الغيني يوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، يوم 14 سبتمبر الجاري.
وتعاقد النادي الأهلي مع فايلر لمدة موسمين، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، الذي رحل عقب الخسارة أمام بيراميدز ووداع كأس مصر مبكرًا من دور الـ16.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يقدم جهازه المعاون.. ويصرح: "أول مباراة مع الأهلي يوم ميلادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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