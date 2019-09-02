أمير توفيق يكشف مدة التعاقد مع فايلر ويؤكد: شرط وحيد لرحيله

كشف أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، مدة تعاقد النادي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق خلفا لللأوروجوياني مارتن لاسارتي المقال من منصبه عقب توديع الفريق لبطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
وقال توفيق في تصريحات خاصة، أن مدة التعاقد مع فايلر لمدة موسم واحد وقابلة للتجديد في حالة نجاح الفريق في تحقيق مسابقة الدوري وتحقيق بطولة إفريقيا سويا، مشيرا إلى أن في حالة فشل المدير الفني في تحقيق البطولتين سيتم فسخ التعاقد تلقائيا وهذا موثق في عقود.
وتابع:” بالاتفاق مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استقرينا أن تكون مدة التعاقد سنة، الشرط الجزائي ليس مثل كل مدرب، لكن هذه المره مرتبط بالبطولات بمعنى لو لم يحقق الدوري وافريقيا لا يوجد شرط جزائي”.
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