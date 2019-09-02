فايلر يتحدث عن طموحاته مع الأهلي لإرضاء الجماهير وتحقيق اللقب الإفريقي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فخره بتولي تدريب الفريق الأحمر. وأضاف في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام :”أنا فخور جدًا أن أكون عضوا في النادي، وأعلم جيدا أن النادي له تقاليج عظيمة وجماهير رائعة”. وتابع “النادي له أهداف عظيمة وسنحاول تحقيق هذه الأهداف العظيمة التي نطمح لها”. وواصل :”لا بد أن نفوز أنا أعرف ذلك جيدا وأقول للجماهير ولكل الناس حول النادي سنحاول الحصول على الألقاب”. وزاد :”لدينا شغف كبير أنا والجهاز المعاون في قيادة التمرين وأتمنى أن أحقق النجاح في أول مباراة للفريق بعد 10 أيام”. وكشف عن طموحاته في الفترة المقبلة :”لا بد من العمل على تطوير الفريق واللاعبين في جميع الأيام، ولا بد أن يكون أدائي ممتع وهجومي وهذا الأمر حدث مع جميع الفرق التي توليتها قبل القدوم لتدريب الأهلي”. وواصل :”الجميع سيكون سعيدًا ليس بأداء الأهلي فقط، في كرة القدم الجميع يعلم أن السعادة تكون عند الفوز”. وحول دعم جمهور الأهلي له عقب وصوله قال :”أنا سعيد بهاشتاج الجماهير ويساعدني على العمل في الفترة المقبلة”. وأردف :”سعيد جدا بأفراد العمل في الجهاز الفني وسنعمل بقصارى جهدنا لإسعاد الجميع”. وأوضح :”أنا أعلم جيدًا أن الأهلي لا يرضى إلا بالفوز، وسنعمل جاهدين لتحقيق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، والغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة”. وحول الأسباب التي دفعته للموافقة على تدريب الأهلي قال :”عندما تتاح الفرصة أن يقوم بتدريب فريق عظيم زي النادي الأهلي لا يمكن رفضها، وهو السبب الذي دفعني للتدريب في إفريقيا”.