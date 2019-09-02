رياضة | سموحة يتعاقد مع رونالد وانجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يتعاقد مع رونالد وانجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سموحة تعاقده رسميًا مع المهاجم الكاميرون رونالد وانجا قادمًا من القادسية الكويتي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" تغريدة قال فيه: "رونالد وانجا.. سمحاوي".

وتواجد رونالد وانجا في تدريبات الفريق السكندري ببرج العرب حيث خضع لفترة اختبار قبل التوقيع معه.

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وأبدى حسام حسن المدير الفني لسموحة إعجابه الشديد باللاعب وقدراته وإمكانياته ليقرر النادي السكندري التعاقد معه.

وكان نادي سموحة قد فسخ تعاقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع الأثيوبي أوميد أوكري.

والجدير بالذكر أن رونالد صاحب الـ27 عامًا قد لعب في صفوف القطن الكاميروني ثم رحل للجهراء الكويتي قبل انضمامه للقادسية.