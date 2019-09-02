رياضة | تعرف على القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في العالم خلال عام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في العالم خلال عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز "الأفضل" في عام 2019، علي أن يتم عن الفائزين بالجوائز الفردية للأفضل في العالم يوم الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في مدينة "ميلانو" الإيطالية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير المرشحين لجوائز الأفضل في العالم خلال عام 2019 (جميع الفئات):-

أفضل لاعب:

- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني)

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)

أفضل لاعبة:

- الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي)

- الأمريكية أليكس مورجان (أورلاند برايد الأمريكي)

- الأمريكية ميجان رابينو (سياتل رين الأمريكي)

أفضل حارس مرمي:

- البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)

- البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)

- الألماني تير شتيجن (برشلونة)

أفضل حارس مرمي (سيدات):

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- كريستيان إندلر (تشيلي / باريس سان جيرمان)

- هيدفينج ليندال (السويد / فولفسبورج)

- ساري فان فينيدال (هولندا / أتليتكو مدريد)

أفضل مدرب:

- الاسباني بيب جوراديولا (مانشستر سيتي)

- الألماني يورجن كلوب (ليفربول)

- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام)

أفضل مدربة:

- الأمريكية جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)

- الإنجليزية فيل نيفيل (إنجلترا)

- الهولندية سارينا ويجمان (هولندا).

جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف:

-ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة)

-خوان فرناندو كينترو (كولومبيا / ريفر بليت)

- دانييل زسوري (المجر / ديبريسين