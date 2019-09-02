رياضة | جنون الميركاتو.. 5 صفقات مدوية تشعل الصراع في الساعات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنون الميركاتو.. 5 صفقات مدوية تشعل الصراع في الساعات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب القيد في أوروبا لسوق الانتقالات الصيفية، والتي شهدت إثارة كبيرة هذا الموسم بسبب رغبة العديد من الأندية في ضم لاعبين مميزين للمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الجديد.

وحتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو سيبقى الباب مفتوحا أمام عدد من الصفقات لإتمامها من قبل عمالقة أوروبا، وهنا نستعرض أبرز 5 صفقات مدوية يمكن أن تنتهي قبل غلق باب القيد.

نيمار:

يعد البرازيلي نيمار دا سيلفا الصفقة الأبرز في هذا الصراع، خاصة في ظل وجود رغبة قوية من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس في ضم اللاعب، وعلى الرغم من رفض باريس باستمرار للعروض المقدمة إليه، الا أنه من الممكن حدوث أي شئ في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، حتى في ظل التقارير التي تشير إلى قرار نيمار بالبقاء لموسم جديد في حديقة الأمراء.

فيرنانديز:

النجم البرتغالي الشاب يعد خيارا مثاليا للفرنسي زين الدين زيدان، لتعويض صفقة بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد، والتي كان يعول عليها كثيرا زيدان هذا الموسم، وذكرت تقارير صحفية أن الريال سيقدم 70 مليون يورو لضم اللاعب في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، ويعد لاعب فريق سبورتنج لشبونة من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا في الفترة الأخيرة.

Advertisements

كيلور نافاس:

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد من الرحيل عن قلعة البرنابيو، والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان، خاصة في ظل رغبة الفريق الباريسي في ضم حارس مميز بعد رحيل الإيطالي بوفون، وكان نافاس قد ابلغ زيدان وإدارة الريال برغبته في الرحيل لحديقة الأمراء بعد أن أصبح حلا ثانويا للفريق بعد كورتوا.

إيركسن:

النجم الدنماركي المميز، ولاعب وسط فريق توتنهام، يعد أحد أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل قبل غلق الميركاتو، خاصة وأن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، مما يدفع إدارة توتنهام للاستفادة منه ماليا، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده، ويتنافس على ضم اللاعب أندية عديدة في مقدمتها ريال مدريد ويوفنتوس.

إيكاردي:

تشير التقارير الصحفية إلى اقتراب الأرجنتيني إيكاردي نجم فريق إنتر ميلان من الانضمام بشكل رسمي لصفوف باريس سان جيرمان، قبل غلق الميركاتو الصيفي، ويعاني إيكاردي من خلاف قوي مع إدارة النيترازوي بعد أزمته القوية في الموسم الماضي مع الفريق، وقد ينتقل إيكاردي لباريس على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح أحقية الشراء.