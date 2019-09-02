رياضة | قائمة بتروجت أمام بيراميدز في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة بتروجت أمام بيراميدز في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي نادي بيراميدز مع بتروجيت مساء اليوم الإثنين 2-9-2019، على ملعب "بتروسبورت" في تمام الساعة الثامنة، في نصف نهائي كأس مصر، جاء ذلك بعد أن بيراميدز بلغ المربع الذهبي لكأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود (2-0) في ربع النهائي، بينما أقصى بتروجيت فريق إنبي.
قائمة بتروجت أمام بيراميدز في كأس مصر
أحمد سالم صافي - أحمد عفيفي - أحمد السباعي - أحمد عبد الرسول - أحمد علي النفراوي - سامح إبراهيم يوسف - محمد أبو النجا "بونجا" - محمود عماد محمود الحسيني - مصطفى محمود معوض - حسام حسن - إبراهيم صلاح محمد - خالد عبد الرازق - إيهاب عبد المحسن - أحمد محمد الحسيني عماشة - إسلام عادل - حسين حمدي - أحمد كمال إسماعيل - عمرو شعبان - أحمد محمد سعيد - أحمد رؤوف - جون جميل - محمود ربيع أبو زيد - مصطفى فرغلي عطا.
يذكر أن الفائز من بتروجيت وبيراميدز يلاقي الفائز من الزمالك والاتحاد السكندري في النهائي من كأس مصر.
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر.
يواجه الفائز من الفريقين الزمالك، الذي نجح في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على الاتحاد السكندري أمس بهدف سجله مصطفى محمد.
ويعاون عاشور فى مبارة نادي بيراميدز مع نظيره بتروجيت مساء اليوم الإثنين 2-9-2019، على ملعب "بتروسبورت" كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.
ويتلقي المتأهل من مباراة بيراميدز وبتروجيت مع الفائز من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم، في المباراة النهائية للكأس.
ويلتقي بيراميدز مع بتروجت في نصف نهائي كأس مصر مساء الإثنين على ملعب "بتروسبورت" في تمام الساعة الثامنة مساءً.
شاهد:
اهداف مباراة بيراميدز وبتروجيت (3-3) الدوري المصري
https:www.youtube.comwatch?v=1jz7oJZrLyw
ويتلقي المتأهل من مباراة بيراميدز وبتروجيت مع الفائز من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم، في المباراة النهائية لـ كأس مصر
ومما لاشك فيه فان فريق بتروجيت سيكون صيدا سهلا لفريق بيراميدز الحديث على الدوري وكأس مصر مما يشكله الفارق الفني بين الفريقين فالاول هبط الى دوري الدرجة الثانية مع انتهاء مباريات الموسم الماضي مما دفع بعض اللاعبين داخل صفوفه الى الرحيل الى اندية الدوري الممتاز.
وتعاقد بتروجيت الفريق البترولي مع لاعبين اغلبها لم يخوضوا مباريات بالدوري الممتاز تمهيدا لبداية الموسم الجديد فى القسم الثاني من الممتاز ب.
على الجانب الآخر فريق بيراميدز دعم صفوف فريقه الكروي الأول بصفقات مدوية مثل جون انطوي واسلام عيسي واحمد علي والعديد من الأسماء اللامعة فى كرة القدم، بجانب وجود العديد من اللاعبين المميزين داخل الفريق أمثال عبد الله السعيد وعمر جابر وتراوري.