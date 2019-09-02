رياضة | قائمة بتروجت أمام بيراميدز في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة بتروجت أمام بيراميدز في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي بيراميدز مع بتروجيت مساء اليوم الإثنين 2-9-2019، على ملعب "بتروسبورت" في تمام الساعة الثامنة، في نصف نهائي كأس مصر، جاء ذلك بعد أن بيراميدز بلغ المربع الذهبي لكأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود (2-0) في ربع النهائي، بينما أقصى بتروجيت فريق إنبي.

قائمة بتروجت أمام بيراميدز في كأس مصر

أحمد سالم صافي - أحمد عفيفي - أحمد السباعي - أحمد عبد الرسول - أحمد علي النفراوي - سامح إبراهيم يوسف - محمد أبو النجا "بونجا" - محمود عماد محمود الحسيني - مصطفى محمود معوض - حسام حسن - إبراهيم صلاح محمد - خالد عبد الرازق - إيهاب عبد المحسن - أحمد محمد الحسيني عماشة - إسلام عادل - حسين حمدي - أحمد كمال إسماعيل - عمرو شعبان - أحمد محمد سعيد - أحمد رؤوف - جون جميل - محمود ربيع أبو زيد - مصطفى فرغلي عطا.

يذكر أن الفائز من بتروجيت وبيراميدز يلاقي الفائز من الزمالك والاتحاد السكندري في النهائي من كأس مصر.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر.

يواجه الفائز من الفريقين الزمالك، الذي نجح في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على الاتحاد السكندري أمس بهدف سجله مصطفى محمد.

ويعاون عاشور فى مبارة نادي بيراميدز مع نظيره بتروجيت مساء اليوم الإثنين 2-9-2019، على ملعب "بتروسبورت" كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

ويتلقي المتأهل من مباراة بيراميدز وبتروجيت مع الفائز من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم، في المباراة النهائية للكأس.

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