رياضة | تقارير.. الخليفي أجبر على بقاء "نيمار" في باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الخليفي أجبر على بقاء "نيمار" في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة "فولها" البرازيلية مفاجأة مدوية بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت الصحيفة البرازيلية، أن قطر تمارس كافة الوسائل للضغط على نيمار لمنع انتقاله، مما جعله يتحول إلى "سجين".

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وتابعت الصحيفة، أن نيمار حاول الرحيل بشتى الطرق ولكن مسئولي الفريق الفرنسي استجابوا لرغبة أمير قطر ببقاء نيمار في باريس.

وكشفت الصحيفة، عن أن أمير قطر أصدر أمراً لناصر الخليفى رئيس باريس سان جيرمان برفض أى عرض يصل إلى مكاتب النادى بخصوص نيمار وإقفال أمر انتقاله خارج أسوار النادى تماماً.