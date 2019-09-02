رياضة | الزمالك يتمسك بحضور 70 ألف في نهائي كأس مصر

تمسك مسئولو نادي الزمالك بحضور جماهيري كامل العدد في نهائي بطولة كأس مصر والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويرغب مسئولو الزمالك في حضور ما يقرب من 70 ألف متفرج في نهائي الكأس المرجح إقامته على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعلم مسئولو الأبيض قيمة الحضور الجماهيري في نهائي كأس مصر لمنح اللاعبين دفعة معنوية خاصة أن معظم الموجودين من الصفقات الجديدة ودعم الجماهير لهم سيكون مهم من أجل تحقيق الفوز.

وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة بعد الفوز بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.

ويواجه الزمالك الفائز من بيراميدز وبتروجت في الدور نصف النهائي للبطولة حيث سيقام اللقاء اليوم الإثنين.

ومن ناحية أخرى، كشف محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة لبعض زملائه السابقين في صفوف الزمالك عن السبب وراء عصبيته خلال لقاء الفريقين الأخير ببطولة كأس مصر.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف في الدور ربع النهائي ضمن منافسات كأس مصر، سجله عبدالله جمعة.

وأكد اللاعب لزملائه السابقين أن السبب وراء عصبيته هي قيام الجمهور بتوجيه هتافات ضده قبل بداية اللقاء خلال فترة الإحماء واستمرار الأمر بشكل تصاعدي مع بداية اللقاء.

وأشار إلى أن الكرة التي خطفها منه شيكابالا لاعب الزمالك كانت بشكل خارج إرادته بعدما قام الفهد الأسمر بإعاقته والوقوف على قدمه وهو ما أدى لسقوطه.

وأوضح أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق تحدث معه بين شوطي اللقاء وطالبه بعدم الالتفات لتلك الهتافات نهائيًا ووضع كل تركيزه داخل الملعب وهو ما كان له تأثير إيجابي عليه وظهر بشكل جيد في الشوط الثاني، وحصل على إشادة جميع الخبراء والجهاز الفني لفريقه نفسه والذي تحدث عنه بشكل جيد بعد اللقاء.