رياضة | قرار برشلونة الأخير في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار برشلونة الأخير في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي برشلونة الإسبانى، حسم موقفه بشكل نهائي من صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة البارسا اتخذت قرارا رسميا بالتراجع عن ضم نيمار دا سيلفا خلال الصيف الجارى، بعدما تم الفشل فى التوصل لإتفاق مع إدارة نادى باريس سان جيرمان حول تفاصيل الصفقة.

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وكان برشلونة قد حاول ضم نيمار مقابل 150 مليون يورو، و20 مليون يورو من نيمار ، بجانب موافقته على انتقال الثلاثى إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي وتوديبو بالصفقة، إلا أن فريق العاصمة الفرنسية رفض

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لم يتخل عن ضم نيمار نهائياً، حيث يريد التوقيع معه فى عام 2020، سواء خلال الميركاتو الشتوى كما فعل مع البرازيلي فيليب كوتينيو، أو الانتظار حتى الصيف.