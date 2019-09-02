رياضة | كواليس مكالمة عمرو الجنايني مع رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس مكالمة عمرو الجنايني مع رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بإجراء مكالمة هاتفية مع رئيس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بسبب توتر العلاقة بشكل كبير.



وأبدى رئيس اللجنة المؤقتة دهشته من الهجوم الذي تعرض له من جانب رئيس الزمالك في المكالمة الهاتفية خاصة أنهم لم يبدأوا تنفيذ أي من الأفكار على أرض الواقع حتى الآن حتى يتم الحكم عليهم.



وأشار إلى أنهم لن يقفوا مع نادي على حساب الآخر والجميع لديهم سواسية في نهاية الأمر وإعطاء كل فريق حقه بما يساعد على خروج المسابقة بالشكل المطلوب وعدم اعتراض أي نادي على القرارات كما كان يحدث من قبل.

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وأوضح الجنايني لرئيس الزمالك أن اختيار الغندور لرئاسة لجنة الحكام جاء لخبراته الكبيرة وقدرته على علاج مشاكل الماضي وأنهم يثقون فيه بشكل كبير وأنه سيحاول إنهاء أي خلاف قائم بينهما وفتح صفحة جديدة حتى لا تكون هناك رواسب قبل بدية الموسم الكروي تؤثر بشكل سلبي مشيرًا إلى أن الغندور لن يقف في صف نادي على حساب الآخر نهائيًا والأمر غير قابل للنقاش في هذا الأمر.



ويستعد الزمالك لملاقاة الفائز من بيراميدز وبتروجت في نهائي بطولة كأس مصر بمواجهة صعبة ومثيرة مع التوقعات أن يتاهل بيراميدز.



وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في لقاء الأمس سجله مصطفى محمد على ستاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي.

