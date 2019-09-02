رياضة | قبل غلق الميركاتو.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين يوفنتوس وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل غلق الميركاتو.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن فريقا يوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة الإسباني بصدد إجراء صفقة تبادلية كبرى قبل غلق باب القيد في أوروبا.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الصفقة تضم إجراء تبادل بانتقال الكرواتي إيفان راكيتيتش لليوفي مقابل الألماني إيمري تشان.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الناديان يحاولان إتمام صفقة التبادل قبل إغلاق نافذة الانتقالات الأوروبية مساء الاثنين.

وتم عرض راكيتيتش على باريس سان جرمان الفرنسي في خطوة جريئة لتأمين عودة نيمار، في نفس الوقت الذي أظهر فيه يوفنتوس اهتمامًا كبيرًا بلاعب خط وسط إشبيلية السابق.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن رغبة البيانكونيري في التوقيع مع راكيتيتش استمرت طوال فصل الصيف، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.