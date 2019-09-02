رياضة | رينيه فايلر يتفقد غرفة خلع ملابس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يتفقد غرفة خلع ملابس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بالتوجه إلى غرفة خلع ملابس الفريق الأحمر عقب نهاية المؤتمر الصحفي.

وتوجه المدير الفني الجديد رفقة الجهاز المعاون والمكون من ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى وسامي قمصان المدرب المساعد وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلى غرف خلع الملابس وصالة الجيمانزيوم، وملعب التتش.

وكان النادي الأهلي قد قدم رينين فايلر في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين إلى وسائل الإعلام بعد التعاقد معه خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وأقال الأهلي مارتن لاسارتي من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف وخروجه من كأس مصر.

طه إسماعيل يكشف سبب اختيار فايلر مديرًا فنيًا للأهلي

رحب الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، بالجهاز الفني للجديد للفريق، بقيادة السويسري رينيه فايلر ومعاونيه.

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وأكد الدكتور طه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد حالياً بالنادي لتقديم المدرب الجديد للفريق، أن لجنة التخطيط درسَت العديد من السير الذاتية لمدربين كثر، وبعضهم لهم سيرة ذاتية قوية، وبعضهم عالميون، لكن لجنة التخطيط كان لها مواصفات غير تقليدية للتعاقد مع المدرب الجديد للفريق.

وأوضح الدكتور طه إسماعيل، أن البعض قد يهتم بمواصفات تقليدية يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات.. وقد ينظر البعض إلى مدرب يبلغ من العمر 60 عاماً على سبيل المثال، وحقق 20 بطولة؛ لكن في الأهلي كان لنا وجهة نظر مختلفة.

وأشار الدكتور طه إسماعيل، أن لجنة التخطيط أرادت التعاقد مع مدرب شاب لديه طموح لتحقيق نجاح له وللأهلي، مدرب يعمل في الميدان.. وفي الملعب.. وهذا ما بحثنا عنه في اختياراتنا عند التعاقد مع مدرب جديد، ووجدناها في المدرب السويسري فايلر.

وأكّد طه إسماعيل، أن فايلر يتميز أيضاً بقدرته على التواصل مع اللاعبين بشكل جيد، ويرفع من مستواهم ويضيف لهم الكثير خلال الحصص التدريبية.

وتحدث الدكتور طه إسماعيل عن رؤية فايلر لقطاع الناشئين حيث أكد أنه سيتواصل مع هذا القطاع، ويرغب في الاستفادة من هذا القطاع.. وهذا أمر هام كان له دور في التعقاد مع المدرب السويسري.

وشدد رئيس لجنة التخطيط، على أن فايلر له خبرات جيدة في التدريب بأوروبا وتحديداً في سويسرا، وبلجيكا.. بجانب حماسه وطموحه ورؤيته الشاملة للنهوض وتحقيق البطولات مع الأهلي.

وناشد الدكتور طه إسماعيل جمهور الأهلي لدعم الجهاز الفني الجديد؛ لأن الأهلي دائماً ما ينجح كوحدة واحدة تعمل سوياً، ولا يمكن إغفال دور الجمهور العظيم في دعم ومساندة الفريق والإدارة من أجل نجاح المنظومة في النهاية.