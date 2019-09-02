رياضة | جاريث بيل يعادل رقما تاريخيا لرونالدو مع الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يعادل رقما تاريخيا لرونالدو مع الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد، من تسجيل هدفين بالأمس لفريقه، خلال مباراة فريقه ضد فياريال، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن بيل تمكن من تسجل هدفين ضد فياريال، ليصبح سابع أعلى هداف أجنبي في تاريخ الفريق الأبيض ، بالتساوي مع البرازيلي، رونالدو نازاريو داليما، الملقب بـالظاهرة ، ويملك الويلزي 104 هدفاً والفرق الكبير بينه وبين البرازيلي هو أن بيل حققهم في 234 مباراة ورونالدو في 177 فقط.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو يتصدر هذا التصنيف برصيد 450 هدفًا متقدماً على دي ستيفانو برصيد 308 هدفًا وبوشكاش برصيد 241 هدفًأ و خلفهم بنزيما صاحب الـ 224 هدفًا.

وأنهت، أن جاريث بيل أصبح أفضل لاعب في ريال مدريد في الجولات الثلاثة الأولى من الدوري، حيث عاد اللاعب ليكون أحد الركائز الأساسية لفريق زيدان، بعدما كان قد خرج من خطط المدرب الفرنسي، خلال الفترة السابقة .