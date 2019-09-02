رياضة | إيكاردي في باريس سان جيرمان للخضوع للكشف الطبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكاردي في باريس سان جيرمان للخضوع للكشف الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع المهاجم الارجنتيني ماورو إيكاردي من إنترميلان على سبيل الإعارة.

وقد أوضح له المهاجم أنه ليس مطلوبًا في ميلانو لكنه ينتظر في الصيف على أمل أن يتمكن من تغيير قرار النادي.

وأن إيكاردي موجود بالفعل في باريس للخضوع لطبه الطبي مع أبطال الدوري الفرنسي قبل إكمال إعارته لمدة موسم، وفقاً لما ذكرته صحيفة " Sport Italy" أن النادي الباريسي ستحتفظ بخيار شراء بقيمة 70 مليون يورو للتوقيع عليه قبل 2020/21 ، بينما يقترح أيضًا أن ايكاردي قد يجدد صفقته في إنتر.

تم تجريد إيكاردي من الموسم الماضي وشارك في عدد من المجالات مع زوجته وكيلة اعماله "واندا ايكاردي"علق عدد قليل قبل أيام كان "سيبقى 100 في المائة في إنتر"، لكن يبدو الأمر أقل احتمالًا الآن.