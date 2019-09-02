رياضة | بعد موقفه الأخير.. الاتحاد السوري يفكر في معاقبة عمر خربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد موقفه الأخير.. الاتحاد السوري يفكر في معاقبة عمر خربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري، بأنها ستعقد اجتماع إستثنائي، من أجل بحث أسباب إعتذار اللاعب، عمر خربين، نجم نادي الهلال السعودي، عن المشاركة في خوض مباراة سوريا والفلبين الخميس المقبل، وذلك في إطار التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان مصادر صحفية قد أكدت، بأن اللجنة سوف تدرس تقرير الجهاز الفني للمنتخب، وذلك من أجل إتخاذ قرار مناسب بشأن الإعتذار المتكرر من قبل عمر خربين عن المشاركة في المواجهات الرسمية والودية الأخيرة.

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وذكرت التقارير الصحفية، بأن الاتحاد السوري قد تفاجئ من إعتذار اللاعب عمر خربين، عن المشاركة في معسكر منتخب سوريا، خاصة لكون الاعتذار قد جاء قبل نحو 3 أيام فقط من موعد المعسكر، وهو ما أربك حسابات المدير الفني الذي كان يعول كثيرًا على اللاعب وعلى زميله عمر السومة في قيادة خط هجوم الفريق السوري في البطولة.

وأوضحت المصادر، عن كون عقوبة عمر خربين قد تصل إلى نحو حرمانه من تمثيل المنتخب السوري في المستقبل، مع فرض عقوبة مالية كبيرة عليه في الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من كون عمر خربين، قد تقدم بخطاب رسمي أعلن فيه عن إعتذاره عن اللحاق ببعثة منتخب بلاده وذلك لأسباب خاصة.

يذكر بأن عمر خربين كان قد عاد للمشاركة من جديد رفقة فريقه نادي الهلال في الفترة الأخيرة، ونجح في تسجيل هدفين في آخر مباراة له مع الفريق الهلالي في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، والتي إنتصر فيها على حساب نادي الرائد السعودي بخماسية نظيفة.