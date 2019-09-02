الامارات | هبوط النادي الذي انجب يونس محمود وحسين سعيد للدرجة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط النادي الذي انجب يونس محمود وحسين سعيد للدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم العراقي وبناء على توصية من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تنزيل نادي الطلبة من الدوري الممتاز ليلعب في الموسم المقبل لدوري الدرجة الثانية وذلك بسبب عجزه عن تسديد ديونه المالية البالغة نحو 3ملايين دولار تقريبا، وذلك في سابقة تاريخية في الكرة العراقية للمكانة التي يحتلها نادي الطلبة بين الاندية العراقية خصوصا وعربيا حيث يعد النادي الذي انجب افضل لاعبي العراق على مدى الدهور ومنهم السفاح يونس محمود والهداف التاريخي لاسود الرافدين حسين سعيد، وكل من جمال علي وشاكر محمود وعلاء كاظم ونخبة اللاعبين الذين قادوا منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم 1986 في الارجنتين.

وفشلت جميع المحاولات الرامية لتأجيل الهبوط بعد ان رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعهدات وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد رياض العبيدي، بشأن حل الأزمة المالية والمشاكل الادارية لنادي الطلبة الرياضي.

بينما قال مصدر في اتحاد الكرة العراقي لوسائل الاعلام بان الاتحاد الآسيوي رفض تعهدات وزير الرياضة والشباب بتسديد ديون نادي الطلبة وأمر الاتحاد العراقي بتطبيق شروط المعايير حرفيا وعدم ترخيص اي نادٍ لم يسدد مستحقات لاعبيه قبل ختام شهر اغسطس الماضي.