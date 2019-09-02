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الامارات | الهولندي فان دايك يجدد منافسة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على لقب الأفضل في 2019

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب كرة قدم عن عام 2019، في قائمة يتجدد الحوار فيها بين كل نجم والمنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، والنجم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، وقائد والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن يتم الأعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية للأفضل في 2019 في 23 سبتمبر الجاري في حقل تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية.

وسبق للثلاثي (فان دايك – رونالدو – ميسي) أن تنافسوا الأسبوع الماضي على لقب جائزة أفضل لاعب في أوروبا، قبل أن يتوج مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي فان دايك بالجائزة، وذلك بعد أن حقق العام الماضي مع ناديه ليفربول لقب ، بجانب وصافة الممتاز، بالإضافة إلى وصافة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

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ويعول البرتغالي رونالدو في المنافسة على لقب أفضل لاعب للعالم في 2019 على نتائجه مع ناديه يوفنتوس عبر الفوز بلقب وكأس السوبر الإيطالية بجانب قيادة البرتغال للفوز بدوري الأمم الأوروبية.

وبالصورة ذاتها، يتسلح ميسي نجم برشلونة بالنتائج التي حققها مع ناديه الكتالوني، بعد أن فاز برشلونة بلقب ، بجانب الفوز بكأس السوبر ايضاً، كما وصل ميسي مع منتخب الأرجنتين للتواجد ضمن المركز الثالث في بطولة كوبا أميركا الأخيرة.

ويذكر، أن جائزة عام 2018 ذهبت لصالح نجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بعد وصوله مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا، بجانب فوزه مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا.

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