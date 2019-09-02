بوبي دنكان ينضم إلى فيورنتينا بشكل رسمي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

اقترب بوبي دنكان، لاعب ليفربول الإنجليزي بعد أيام من اتهام وكيله لنادي أنفيلد "بتنمر" المهاجم الشاب.

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يقترب دنكان ، البالغ من العمر 18 عامًا ، من الانتقال إلى فيورنتينا من دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، الذي وافق على عقد صفقة مع ليفربول تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليون جنيه إسترليني (2 مليون يورو) للشباب الدولي في إنجلترا.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، تم منح دونكان إذنًا لمناقشة الشروط الشخصية مع لا فيولا ، كما خضع لفحص طبي قبل استكمال انتقاله إلى إيطاليا قبل الموعد النهائي للانتقال الأوروبي يوم الاثنين.