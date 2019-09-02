قرار مفاجئ من رونالدو برفض تعليمات رابطة الدوري الايطالي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

رفض الدولي البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم نادي يوفنتوس الايطالي، وضع شارة أفضل لاعب على قميصه وذلك احترامًا لزملائه في الفريق هذا الموسم.



وقررت رابطة الدوري الإيطالي، وضع شارات خاصة على قمصان اللاعبين الذين توجوا بجوائز الأفضل في الموسم الماضي.

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وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، الى جانب كل من نيكو زانيولو أفضل لاعب شاب، في حين توج سمير هاندانوفيتش كأفضل حارس مرمى، وكاليدو ​كوليبالي​ أفضل مدافع.

يذكر ان رونالدو قد خسر جائزة أفضل لاعب في أوروبا، حيث توج بها الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك، حيث سيتنافس الثلاث ميسي رونالدو وفان دايك على افضل لاعب في العالم "ذا بيست" مرة أخرى.