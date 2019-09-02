فايلر: أرغب في الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا مع الأهلي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب وكالات

قال السويسري رينيه فايلر المدرب الجديد للأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه يرغب في تحقيق حلم جماهير النادي بالفوز بلقب دوري أبطال افريقيا بعد طول غياب.



وتعاقد الأهلي مع فايلر يوم السبت خلفا لمارتن لاسارتي من أوروجواي والذي أقيل من منصبه بعد الخروج المبكر من كأس مصر أمام بيراميدز رغم أنه قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وفشل لاسارتي في تحقيق الهدف الأكبر لفريقه وهو الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا الغائب عن النادي منذ 2013.

وقال فايلر (45 عاما) في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الاعلام والجماهير "لدي أهداف عظيمة أتمنى أن أحققها في الفترة المقبلة.

"أتمنى أن أحصل مع الأهلي على كافة الألقاب التي سينافس عليها محليا وافريقيا.

"أعلم أن الجماهير تحلم بالفوز بلقب دوري أبطال افريقيا الذي لم تحصل عليه منذ فترة وسأعمل على تحقيق حلم الجماهير ومجلس الإدارة".

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية منتصف هذا الشهر في ذهاب دور 32 بدوري أبطال افريقيا.

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وحضر المؤتمر الصحفي طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني المعاون.

ودرب فايلر نورمبرج بدوري الدرجة الثانية الألماني وفاز مع أندرلخت بلقب الدوري البلجيكي بموسم 2016-2017 وتأهل معه إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي قبل الخروج أمام مانشستر يونايتد الذي توج باللقب لاحقا.

وكانت تجربته الأخيرة مع لوزيرن السويسري الموسم الماضي.

واستقر الأهلي على فايلر، الذي لم يكن اسمه متداولا في وسائل الاعلام المحلية، وبرر النادي الاختيار بأنه "صاحب بصمة فنية مع الفرق التي تولى قيادتها ويملك مقومات شخصية قوية ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق آمال الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة المقبلة".

ولم يحظ فايلر بمسيرة كبيرة كلاعب حيث لعب لبعض الأندية في بلاده أبرزها زوريخ وخاض مباراة دولية واحدة مع منتخب سويسرا.

وقال اسماعيل رئيس لجنة التخطيط إن التعاقد مع فايلر جاء بعد دراسة وافية مطالبا جماهير الأهلي بدعم المدرب الجديد والصبر على تجربته.

وقال "كانت هناك نظرة غير تقليدية. فالنظرة التقليدية تقوم على اختيار مدرب عنده 60 أو 70 عاما ويملك المفتاح السحري للبطولات لكن اختيارنا جاء بالاعتماد على عنصر شبابي طموح لديه الرغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي".

وتحدث اسماعيل عن رؤية فايلر لقطاع الناشئين حيث أكد أنه سيتواصل مع هذا القطاع ويرغب في الاستفادة منه "وكان هذا من الأمور المهمة التي لعبت دورا في التعاقد مع المدرب السويسري".

وقال عبد الحفيظ مدير الكرة "أمامنا وأمام فايلر الكثير من العمل وخوض بطولات الدوري والكأس وكأس السوبر ودوري أبطال افريقيا".

وسيقود فايلر تدريب الأهلي للمرة الأولى مساء اليوم بمقر النادي في الجزيرة.