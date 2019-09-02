شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي الجديد : تريزيجية يمتلك قدرات فنية ومهارية كبيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد فايلر المدير الفنى الجديد لفريق الأهلى باللاعبين المصريين ومهارتهم الفنية موضحاً أنه قام بتدريب محمود تريزيجيه نجم الاهلي السابق ونادي أستون فيلا الإنجليزي حالياً في نادي إندرلخت البلجيكى لكن لفترة صغيرة وكان خلالها تريزيجيه صغير السن ، موضحاً أن تريزيجيه شأنه شأن عدد كبير من اللاعبين المصريين يملكون قدرات فنية عالية ومهارات خاصة.

وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالنادى الأهلى فى الجزيرة للإعلان عن تفاصيل التعاقد معه ، عملت مع مدربين كثر، وأتمنى أن أكون حققت الاستفادة منهم جميعاً، أحرص على التعلم من الجميع".

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ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ فى منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.

وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلى موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عضو المجلس.