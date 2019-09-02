شكرا لقرائتكم زكريا ناصف: لجنة التخطيط بالنادى الأهلى تتحمل مسئولية فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، بأن اللجنة تتحمل مسئولية قراراتها فى اختيار السويسرى رينية فايلر لتولى مسئولية تدريب القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة.

ونشر ناصف تغريدة عبر حسابه الشخصى على تويتر فيها: نثق فى رؤيتنا، ونتحمل مسئولية قراراتنا".

كما يضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، وميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ فى منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.

وتعاقد فايلر مع الأهلى موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عضو المجلس.