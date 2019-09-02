جولة لمدرب الأهلي الجديد في الجزيرة...

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جدة - عمرو شويل جولة داخل مقر النادي قام بها السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلى داخل مقر بالجزيرة على هامش المؤتمر الصحفى الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب مختار التتش . كان فايلر الذى تعاقد معه الاهلي موسماً قابل للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسري.



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