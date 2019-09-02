شكرا لقرائتكم تعرف على فرمان العميد بعد تعادل سموحة أمام أبوقير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان سموحة قد تعاقد مع العديد من الصفقات الناجحة على رأسها ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى السابق وعمر صلاح حارس مرمى الزمالك بالإضافة إلى إسلام الفار صانع ألعاب النجوم ومحمد النادى لاعب الجونة ومحمد الترهونى المدافع الليبى .
كان من المفترض أن يحصل لاعبو سموحه على راحة سلبية بعد مباراة الأمس ، إلا أن المدير الفنى رفض الراحة كنوع من العقاب للاعبين بعد التعادل أمام أبو قير للأسمدة .
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