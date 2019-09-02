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عقد فايلر مع الأهلي بلا شروط جزائية...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الأهلي ، عن أن عقد السويسري فايلر مع النادي لا يتضمن أي شروط جزائية وهو ما اتفق عليه الطرفيين.

 

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ فى منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.

 

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وكشف مسئولو الأهلي أن الحالة الوحيدة لحصول فايلر علي شرط جزائي هو أتخاذ قرار باقالته بعد  حصوله علي بطولتي الدوري والكأس في الموسم الجديد .

 

وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلى موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عضو المجلس.

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