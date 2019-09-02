شكرا لقرائتكم عقد فايلر مع الأهلي بلا شروط جزائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الأهلي ، عن أن عقد السويسري فايلر مع النادي لا يتضمن أي شروط جزائية وهو ما اتفق عليه الطرفيين.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ فى منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً. Advertisements

وكشف مسئولو الأهلي أن الحالة الوحيدة لحصول فايلر علي شرط جزائي هو أتخاذ قرار باقالته بعد حصوله علي بطولتي الدوري والكأس في الموسم الجديد .

وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلى موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عضو المجلس.