شكرا لقرائتكم عقد فايلر مع الأهلي بلا شروط جزائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ فى منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.
وكشف مسئولو الأهلي أن الحالة الوحيدة لحصول فايلر علي شرط جزائي هو أتخاذ قرار باقالته بعد حصوله علي بطولتي الدوري والكأس في الموسم الجديد .
وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلى موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عضو المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد فايلر مع الأهلي بلا شروط جزائية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.