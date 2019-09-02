شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يعتذر لجماهير زعيم الثغر عن الخروج من كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى وجهازه المعاون الإعتذار لجماهير النادى على الهزيمة التى منى بها الفريق أمام الزمالك بهدف مقابل للاشئ فى الدور قبل النهائى لكأس مصر ، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد اختلاف كبير نظرا لإكتمال الصفوف بعودة جميع اللاعبين واكتمال القوة الضاربة إلى جانب التجانس بين اللاعبين.

وحول موقف مشاركة طارق حامد مدافع الزمالك فى اللقاء أكد طلعت يوسف أنه يحترم قرارات مجلس الإدارة ولن يخوض فى مهاترات مؤكدا على متانة العلاقة بين إدارة الزمالك والإتحاد السكندرى وأن مثل هذه العلاقات تمنعنا من الخوض فى تلك الأزمات .