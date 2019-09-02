الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم...

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جدة - عمرو شويل تقدم النادي الأهلي مركزاً واحداً في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" لأندية العالم اليوم، الاثنين.

واحتل النادي الأهلي المركز الـ 53 ليتصدر قائمة الاندية المصرية في التصنيف، متفوقاً على الزمالك الذي تراجع "5 مراكز" ليحتل المركز الـ 104 بدلاً من المركز الـ 99.

وحل بيراميدز ثالثاً في قائمة الأندية المصرية في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" لأندية العالم، حيث في المركز الـ 109 عالمياً، متفوقاً على الاسماعيلي صاحب المركز الـ 195 عالمياً.

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كما تصدر الاهلي قائمة الأندية الأفريقية في التصنيف متفوقاً على صن داونز بطل جنوب افريقيا الذي حل في المركز الـ 87 عالمياً، فيما تفوق على العديد من الاندية العالمية في التصنيف مثل ليون الفرنسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني، وولفرهامبتون الإنجليزي.

على صعيد متصل، حافظ برشلونة الإسباني على صدارة تصنيف أندية العالم، متفوقاً على ريفربليت الارجنتيني، بينما ارتقى ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر مركزاً واحداً ليحتل المركز الثالث بدلاً من بوكا جونيورز الارجنتيني الذي تراجع للمركز الرابع، في حين تراجع ريال مدريد الإسباني للمركز الثامن في التصنيف.