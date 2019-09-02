شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش ينسحب من بطولة أميركا المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) صباح الاثنين إثر انسحابه من مباراته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الرابع للبطولة (دور الستة عشر).

وانسحب ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة، خلال المجموعة الثالثة من المباراة عندما كان فافرينكا الفائز باللقب عام 2016 متقدماً 6 - 4 و7 - 5 و2 - 1، وذلك بسبب إصابة في الكتف الأيسر.

وكان ديوكوفيتش قد اشتكى من آلام الإصابة قبل أيام وحاول مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، لكنه لم يستطع استكمال مباراة الدور الرابع ليودع البطولة، وينتزع فافرينكا بطاقة التأهل لدور الثمانية.

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وهذا الخروج الأسرع لديوكوفيتش، المتوج بلقب فلاشينغ ميدوز ثلاث مرات، من البطولة الأميركية منذ أن خرج من دورها الثالث في نسخة عام 2006 . وقال ديوكوفيتش عقب انسحابه: إنه أمر محبط. أشعر بالألم بشكل متواصل منذ أسابيع. يكون الألم شديدا في أيام ويتراجع في أيام أخرى.

وكان فافرينكا قد تغلب على ديوكوفيتش في طريقه لإحراز أول لقب له في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، وذلك في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2014 كما تغلب عليه مجدداً في بطولتي فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016 .

وتجمد رصيد ديوكوفيتش، المتوج هذا الموسم ببطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، عند 16 لقباً في بطولات "غراند سلام"، بفارق أربعة ألقاب خلف النجم السويسري روجيه فيدرر الذي صعد إلى دور الثمانية في وقت سابق من مساء الأحد بالفوز على البلجيكي ديفيد جوفين 6 - 2 و6 - 2 و6 - صفر.