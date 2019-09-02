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ديبورتيفو لاكرونيا يستعير ساشا من الفتح

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفتح، يوم الاثنين، عن إعارة ساشا يوفانوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني.

وقال الفتح في بيان صحافي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": وافقت إدارة الفتح على إعارة ساشا إلى ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني، وذلك لمدة موسم رياضي واحد. وأعربت الإدارة عن أمنياتها بالتوفيق للاعب خلال تجربته المقبلة.

وتعاقد الفتح مع اللاعب الصربي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي قرطبة الإسباني بعقد يمتد إلى سنتين ونصف.

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