شكرا لقرائتكم ديبورتيفو لاكرونيا يستعير ساشا من الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفتح، يوم الاثنين، عن إعارة ساشا يوفانوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني.

وقال الفتح في بيان صحافي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": وافقت إدارة الفتح على إعارة ساشا إلى ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني، وذلك لمدة موسم رياضي واحد. وأعربت الإدارة عن أمنياتها بالتوفيق للاعب خلال تجربته الرياضية المقبلة.

وتعاقد الفتح مع اللاعب الصربي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي قرطبة الإسباني بعقد يمتد إلى سنتين ونصف.