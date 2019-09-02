شكرا لقرائتكم تألق ألكاسير يطغى على خسارة دورتموند المفاجئة أمام يونيون برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ أول ثلاثية شخصية له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في الانتصار 3-1 على مستضيفه بروسيا مونشنغلادباخ ليتصدر فريقه المسابقة برصيد تسع نقاط من أول ثلاث مباريات في أفضل بداية له لموسم في الدوري الألماني، إذ هز فيرنر الشباك في كل المباريات الثلاث حتى الآن.

وواصل باكو ألكاسير مهاجم بروسيا دورتموند تألقه حيث هز الشباك في كل المباريات الخمس التي خاضها فريقه في كل المسابقات هذا الموسم (كأس السوبر الألمانية وكأس ألمانيا والدوري)، وسجل اللاعب الإسباني ستة أهداف حتى الآن وهز الشباك أيضا في خسارة مفاجئة 3-1 أمام يونيون برلين الوافد الجديد.

وكان فوز بايرن ميونيخ الساحق 6-1 على ماينتس الانتصار رقم 232 لتوماس مولر في 321 مباراة خاضها في الدوري الألماني مع ناديه، وبذلك يتساوى مع أسطورة النادي جيرد مولر الذي لعب 427 مباراة في الدوري، أما اللاعبان الوحيدان اللذان فازا بمباريات أكثر في الدوري الألماني هما الحارسان أوليفر كان (260 مباراة) وسيب ماير (249 مباراة).

كما حقق هيرتا برلين أيضا رقما قياسيا رغم أنه ليس إيجابيا. فقد سجل الفريق مرتين بالخطأ في مرماه في مباراة واحدة بالدوري لأول مرة. وجاءت النيران الصديقة عن طريق نيكلاس شتارك وكريم رقيق ليمنحا شالكه أول هدفين له في الدوري هذا الموسم قبل أن يمضي قدما لينهي المباراة لصالحه 3-صفر، وهو أول انتصار يحققه شالكه على أرضه منذ يناير وأول فوز في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد ديفيد فاغنر هذا الموسم.