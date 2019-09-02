شكرا لقرائتكم ماغواير يطلب من لاعبي يونايتد "السيطرة" واستغلال الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب هاري ماغواير المنضم في صفقة قياسية لمانشستر يونايتد من زملائه السيطرة على المباريات بشكل أكبر وتطوير مستواهم بعد إهدار نقاط للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم يونايتد بهدف رائع من دانييل جيمس في الشوط الأول، لكن يونايتد تعادل 1-1 مع ساوثهامبتون الذي سجل بواسطة المدافع يانيك فسترغارد بعد الاستراحة في ستاد سانت ماري يوم السبت الماضي.

وترك التعادل يونايتد بخمس نقاط من أربع مباريات بعد خسارة الفريق على أرضه أمام كريستال بالاس والتعادل في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي.

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وقال ماغواير، الذي التحق بأولد ترافورد قادماً من ليستر سيتي في بداية الموسم الجاري، للصحافيين: نحن نلعب كرة هجومية، لكن لا تفهموني بشكل خاطئ، فإننا لا نزال في حاجة إلى تطوير مستوانا خاصة عند الاستحواذ على الكرة.

وأضاف: نفقد الكرة بسهولة ونحن نحتاج إلى تطوير أنفسنا في هذا الأمر واللعب بثقة عند الاستحواذ عليها، نحن مانشستر يونايتد ونحن نريد السيطرة على المباريات. في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وفي أول 20 دقيقة من الشوط الثاني لم نسيطر على الكرة بشكل جيد وعوقبنا على ذلك.

وقال ماغواير إن يونايتد يجب أن يستغل الفرص المتاحة أمام المرمى إذا كان يريد المنافسة على الوجود في المربع الذهبي، وأضاف: هذه مباراة أخرى كنا نستحق فيها الفوز وصنعنا أغلب الفرص وفقدنا نقطتين.. كنا نستحق المزيد من النقاط بأدائنا... سنواصل العمل بجدية ونتطور.