شكرا لقرائتكم لوكاكو يواصل التسجيل ويقود إنتر لهزيمة كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من مضيفه كالياري 2 - 1 في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل هدفي إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 27 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف كالياري جواو بيديو جلفاو في الدقيقة 50. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام تورينو ويوفنتوس، فيما يظل كالياري بلا نقاط.

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