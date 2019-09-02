المؤتمر الصحفي للمدير الفني الجديد للأهلي يشعل السوشيال ميديا ويتصدر تويتر .. رينيه فايلر : سنعيد لقب أفريقيا .. مغردون : كلمة الدكتور طه إسماعيل هي درس لكل واحد تطاول على قامات النادي

الموجز - كتب - محمد علي هتاشم

قال الكابتن طه إسماعيل مدير لجنة التخطيط بالأهلي، أن أسباب إختيار النادي للسويسري رينيه فايلر ليقود الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة لأنه شاب طموح، لديه الرغبة في تحقيق ذاته مع النادي الأهلي .

وأشار إسماعيل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديم "فايلر"، أن الإدارة كان لديها مواصفات معينة، بعد دراسة أكثر من سيرة ذاتية بينهم مدربين عالميين.

وأكد : "كان من الممكن أن نتفق مع مدرب يملك من العمر 60 سنة، ولديه عشرات البطولات، ولكننا اخترنا شاب طموح، لديه الرغبة في تحقيق ذاته مع النادي الأهلي".

وتابع : "لاعبينا ليسوا مكتملي الجانب الفني والتكتيكي، وكنا نحتاج مدرب لديه رؤية، وطموح ولا يلبس البدلة ويجلس بعيدًا.. نريد مدرب في الملعب يعمل مع اللاعبين، وسيكون عينه مع قطاع الناشئين بالتعاون مع مساعديه، كل المدربين الاجانب كل همهم تدريب الفريق الأول، ولكننا كنا نبحث عن مدرب له بصمة مع الأجيال القادمة، هذه قناعاتنا وتخطيطنا مع رئيس النادي، ونتحمل المسؤولية".

وأضاف اسماعيل : "الأهلي صنع مدربين، استفاد كثيرًا منهم، ولكنه صنع مدربين من خلال إفساح المجال لهم للعمل في جو نقي سواء مصريين أو أجانب".

واختتم حديثه موجهاً رسالة للجماهير: "سر نجاح الأهلي هي الوحدة من الجماهير واللاعبين والإدارة، أطالب الجماهير بتقديم الدعم الكامل ليس للجهاز الفني فقط، ولكن للنادي، ووحدة النادي الاهلي هي الأساس في النجاح، نريد جماهير مؤازرة وليس جماهير متفرجة أو سلبية".

من جانبه أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره بتولي تدريب بطل الدوري المصري ونادي القرن في أفريقيا.

وأضاف : "أنا فخور جدًا أن أكون عضوا في النادي، وأعلم جيدا أن النادي له تقاليد عظيمة وجماهير رائعة".

وتابع: "النادي له أهداف عظيمة وسنحاول تحقيقها، ولا بد أن نفوز أنا أعرف ذلك جيدا وأقول للجماهير ولكل الناس حول النادي سنحاول الحصول على الألقاب".

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واستطرد: "لدينا شغف كبير أنا والجهاز المعاون في قيادة التمرين، وأتمنى أن أحقق النجاح في أول مباراة للفريق بعد 10 أيام".

وكشف عن طموحاته في الفترة المقبلة: "لا بد من العمل على تطوير الفريق واللاعبين في جميع الأيام، ولا بد أن يكون أدائي ممتع وهجومي، وهذا الأمر حدث مع جميع الفرق التي توليتها قبل القدوم لتدريب الأهلي".

وواصل :"الجميع سيكون سعيدًا ليس بأداء الأهلي فقط، في كرة القدم الجميع يعلم أن السعادة تكون عند الفوز"، وحول دعم جمهور الأهلي له عقب وصوله قال: "أنا سعيد بهاشتاج الجماهير ويساعدني على العمل في الفترة المقبلة".

وأردف: "سعيد جدا بأفراد العمل في الجهاز الفني وسنعمل بقصارى جهدنا لإسعاد الجميع".

وأوضح :"أنا أعلم جيدًا أن الأهلي لا يرضى إلا بالفوز، وسنعمل جاهدين لتحقيق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، والغائب عن الفريق منذ فترة طويلة".

وحول الأسباب التي دفعته للموافقة على تدريب الأهلي قال: "عندما تتاح الفرصة أن يقوم بتدريب فريق عظيم زي النادي الأهلي لا يمكن رفضها، وهو السبب الذي دفعني للتدريب في إفريقيا".

وتصدر "المؤتمر الصحفي" موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر وانهالت التغريدات المعلقة على ما جاء في المؤتمر ، حيث قال أحد المغردون : كلمة الدكتور طه اسماعيل في المؤتمر الصحفي هي درس لكل واحد تطاول على قامات النادي الاهلي ، ربنا يقويك يادكتور ويعينك ويكون اختيار موفق للاهلي وحدة جماهير النادي الاهلي هي السبيل الوحيد بعد توفيق ربنا للنجاح مش الشتيمه والتطاول والسباب

وقال آخر : حتى في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب فرق سنين ضوئيه الاهلي اهلي فعلا مش كلام ويلكم ويلر نتمنى لك التوفيق

وأضاف مغرد : عاوز تعرف الفرق بين العزبة والكيان ، دور على رئيس النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد

وقد وصل أمس في ساعة متأخرة فايلر المدرب الجديد للنادي الأهلي ليتولى المسئولية مع وعد بالحصول على بطولة أفريقيا .