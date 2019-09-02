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الامارات | رسمياً.. صلاح خارج قائمة أفضل اللاعبين في العالم

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج نجم الإنجليزي، محمد صلاح، من قائمة الثلاثة الأوائل المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل جوائز الأفضل في 2019، اليوم الاثنين.

وأعلن "فيفا" عن اختيار كل من لاعب يوفنتوس الإيطالي ، ونجم ليونيل وميسي، ومدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، للمنافسة على الجائزة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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