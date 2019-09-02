الامارات | رسمياً.. صلاح خارج قائمة أفضل اللاعبين في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. صلاح خارج قائمة أفضل اللاعبين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من قائمة الثلاثة الأوائل المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل جوائز الأفضل في 2019، اليوم الاثنين.

وأعلن "فيفا" عن اختيار كل من لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة ليونيل وميسي، ومدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، للمنافسة على الجائزة.