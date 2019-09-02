شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: سعيد بدعم جمهور وإدارة النادي الأهلي.. وهدفي تحقيق البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي، إنه فخور بأنه أصبح عضو في النادي الكبير.

Advertisements

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: «أعرف أن النادي له تقاليد عظيمة، وجماهير رائعة، وسأسعى لتحقيق النتائج المطلوبة، وأعرف أننا علينا تحقيق الفوز بالبطولات».

وعن طموحاته الفترة المقبلة، قال: «علينا العمل مع كل لاعب، وتطوير الفريق بشكل كامل».

وبشأن جماهير النادي الأهلي، قال: «أنا سعيد بالهاشتاج الذي أطلقته جماهير نادي كبير كالأهلي لدعمي، وسعيد بأفراد إدارة النادي ودعمهم، وسنعمل طوال لوقت لتحقيق ما تريده الجماهير».