شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: سعيد بدعم جمهور وإدارة النادي الأهلي.. وهدفي تحقيق البطولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي، إنه فخور بأنه أصبح عضو في النادي الكبير.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: «أعرف أن النادي له تقاليد عظيمة، وجماهير رائعة، وسأسعى لتحقيق النتائج المطلوبة، وأعرف أننا علينا تحقيق الفوز بالبطولات».
وعن طموحاته الفترة المقبلة، قال: «علينا العمل مع كل لاعب، وتطوير الفريق بشكل كامل».
وبشأن جماهير النادي الأهلي، قال: «أنا سعيد بالهاشتاج الذي أطلقته جماهير نادي كبير كالأهلي لدعمي، وسعيد بأفراد إدارة النادي ودعمهم، وسنعمل طوال لوقت لتحقيق ما تريده الجماهير».
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