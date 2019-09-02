شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يطالب جماهير الأهلي بدعم الجهاز الجديد واللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، رسالة خاصة لجماهير النادي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا للفريق الأول.

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وقال«إسماعيل» في كلمته: «نجاحات النادي جاءت إنطلاقاً من وحدته التي تشمل اللاعبين والجماهير والإدارة، وهذه الوحدة هي سبب تحقيق النتائج الكبيرة».

وتابع: «على الجماهير تقديم الدعم الكامل للجهاز والإدارة واللاعبين».

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، السويسري رينيه فايلر، وجهازه المعاون.

ويعاون «فايلر»، في قيادة الأهلي كل من ديفيد سيزا، المدرب العام، وتوماس بينجلي، مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.