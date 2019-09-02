شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفي لتقديم فايلر مديرًا فنيًا للأهلي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، السويسري رينيه فايلر، وجهازه المعاون. ويعاون «فايلر»، في قيادة الأهلي كل من ديفيد سيزا، المدرب العام، وتوماس بينجلي، مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

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