شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وصول «فايلر» وجهازه المعاون إلى مقر الأهلي بالجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة استعدادًا لحضور المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأهلي، ظهر اليوم، لإعلان تفاصيل التعاقد مع الجهاز الفني الجديد وتقديمه لوسائل الإعلام.

ووفقًا للموقع الرسمسي للنادي، حضر أيضًا الجهاز المعاون لـ«فايلر»، والذي يضم ديفيد سيزا، المدرب العام، وتوماس بينجلي، مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة السويسري رينيه فايلر، مران الفريق للمرة الأولى مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

ونشر الموقع الرسمي للنادي صورًا للمدير الفني الجديد لدى وصوله إلى مقر النادي.

وصول فايلر مقر النادي الأهلي

وصول فايلر مقر النادي الأهلي

وصول فايلر مقر النادي الأهلي